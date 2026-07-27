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20:43, 27 июля 2026Путешествия

Двое школьников отправились к морю и случайно спасли из воды своего же турагента

WLOX News: Школьники случайно спасли своего турагента из моря на Гавайях
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kat Wade / Getty Images

Двое подростков из оркестра школы в Миссисипи приехали на Гавайи ради выступления и случайно спасли из моря своего же турагента. Об этом сообщает WLOX News.

Уточняется, что учащиеся Гриффин Джонсон и Мейсон Кроуфорд отправились на прогулку по пляжу в районе Вайкики, Гонолулу. Они услышали доносящиеся со стороны воды крики о помощи и бросились в сторону тонущего человека. Джонсон три года подрабатывал спасателем в яхт-клубе и применил на практике свои навыки.

Школьникам удалось вытащить из воды мужчину по имени Пати Луна. На берегу выяснилось, что это их турагент, организовавший поездку на Гавайи. В благодарность он предложил клиентам повторно приехать на курорт для отдыха.

Ранее китайская туристка упала в море с трехметровой скалы в Гонконге во время фотографирования. 46-летняя женщина, имя которой не раскрывается, гуляла с друзьями.

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