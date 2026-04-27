20:38, 27 апреля 2026

Туристка упала в море с трехметровой скалы во время фотографирования

Алина Черненко

Фото: Spiridon Sleptsov / Shutterstock / Fotodom

Китайская туристка упала в море с трехметровой скалы в Гонконге во время фотографирования. Об этом пишет портал Hong Kong Free Press.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля, на смотровой площадке недалеко от залива Клир-Уотер. 46-летняя женщина, имя которой не раскрывается, гуляла с друзьями. Компания остановилась у маяка, чтобы сфотографироваться на его фоне, и внезапно китаянка поскользнулась, потеряла равновесие и оказалась в воде.

Материалы по теме:
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала. Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала.Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
9 июня 2024
Пожилая женщина поехала в отпуск и загадочно исчезла. Ее могли убить и расчленить ради колдовского ритуала
Пожилая женщина поехала в отпуск и загадочно исчезла. Ее могли убить и расчленить ради колдовского ритуала
17 февраля 2026

Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. Туристку спас мужчина, проплывавший мимо на рыбацкой лодке и услышавший ее крики о помощи. Он отвез китаянку на берег, после чего ее доставили в больницу для лечения.

Ранее мужчина сорвался в ущелье со смотровой площадки в Сочи и не выжил. Россиянин обошел бетонные ограждения и запрещающие знаки и упал с высоты около 200 метров.

    Последние новости

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    МИД отреагировал на атаки Украины на ЗАЭС

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Сплавляющегося по реке на бревне щенка спасли в российском регионе

    Манипуляторам с Московской биржи избрали меру пресечения

    Бледанс призвала приучать детей к физическому труду

    ЦБ намерен ужесточить одно требование к российским банкам

    Телезвезду выгнали из шоу из-за аккаунта возлюбленной на OnlyFans

    Руководство США не захотело видеть сборную Ирана на ЧМ-2026

    Стало известно о новой жертве напавшего с ножом на художницу в Москве

    Все новости
