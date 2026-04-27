Туристка упала в море с трехметровой скалы во время фотографирования

Китайская туристка упала в море с трехметровой скалы в Гонконге во время фотографирования. Об этом пишет портал Hong Kong Free Press.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля, на смотровой площадке недалеко от залива Клир-Уотер. 46-летняя женщина, имя которой не раскрывается, гуляла с друзьями. Компания остановилась у маяка, чтобы сфотографироваться на его фоне, и внезапно китаянка поскользнулась, потеряла равновесие и оказалась в воде.

Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. Туристку спас мужчина, проплывавший мимо на рыбацкой лодке и услышавший ее крики о помощи. Он отвез китаянку на берег, после чего ее доставили в больницу для лечения.

Ранее мужчина сорвался в ущелье со смотровой площадки в Сочи и не выжил. Россиянин обошел бетонные ограждения и запрещающие знаки и упал с высоты около 200 метров.