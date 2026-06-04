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Силовые структуры
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14:33, 4 июня 2026Силовые структуры

Раскрыт приговор для похитившего более одного миллиарда рублей экс-замглавы «Роснано»

Экс-замглавы «Роснано» Малышев заочно приговорен к 12 годам за хищение более ₽1 млрд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В Москве Мещанский районный суд заочно приговорил бывшего заместителя главы государственной корпорации «Роснано» Андрея Малышева к 12 годам лишения свободы и штрафу за хищение более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Малышев признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере») и части 4 статьи 159.1 УК РФ («Особо крупное мошенничество в сфере кредитования»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, с запретом занимать руководящие должности в государственных корпорациях и коммерческих организациях на три года.

Срок исчисления наказания начинается с момента экстрадиции фигуранта в России или задержания его на территории другого государства.

Ранее бывший глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс высказался о ситуации с уголовным и гражданским преследованием бывших топ-менеджеров компании.

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