19:53, 14 мая 2026

Чубайс высказался об уголовных делах в отношении бывших топ-менеджеров «Роснано»

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Бывший глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс высказался о ситуации с уголовным и гражданским преследованием бывших топ-менеджеров компании. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

По его словам, за последние полтора года в отношении его бывших коллег было возбуждено множество дел, сопровождавшихся обысками, арестами, допросами и крупными имущественными исками. Общая сумма претензий, как утверждает Чубайс, превысила 25 миллиардов рублей.

Экс-глава «Роснано» подчеркнул, что все обвинения в адрес бывших топ-менеджеров не имеют под собой законных оснований и являются «издевательством над правом». Он выразил готовность защищать репутацию своих коллег, которые, по его мнению, действовали честно и профессионально.

Ранее стало известно, что Чубайс долгое время собирал секретное досье на знакомых. Утверждается, что в собранных данных есть информация на его врагов, друзей и должников.

