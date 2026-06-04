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11:00, 4 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Еще одна страна захотела покупать российскую нефть

Политолог Хасру: Бангладеш заинтересована в поставках нефти из России
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бангладеш на фоне ближневосточного конфликта заинтересована в поставках нефти и других ресурсов из России. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, основатель и руководитель Института политики, правозащиты и управления (IPAG); профессор Вортонской школы бизнеса Сайед Мунир Хасру в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сейчас у нас очень тесное сотрудничество в энергетической сфере. Только в апреле Россия построила атомную электростанцию. Думаю, у нас есть огромный потенциал для российско-бангладешского сотрудничества в энергетике, в том числе по вопросу нефти», — указал эксперт.

При этом Хасру подчеркнул, что сотрудничество двух стран не ограничивается энергетической отраслью. По его словам, существует большой потенциал в сфере сельского хозяйства, инфраструктурных проектов и транспорта.

Ранее директор центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института оборонных исследований страны Ракеш Бхадаурия заявил, что Индия начала покупать больше российской нефти и планирует делать это в дальнейшем. По его словам, 70-80 процентов потребности в энергии государство закрывает с помощью импорта, а РФ всегда выступала в качестве основного поставщика.

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