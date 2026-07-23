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Силовые структуры
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16:27, 23 июля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности о произошедшей ночью в российском регионе кровавой резне

В Якутии мужчина с ножом устроил кровавую резню среди 5 человек, один из них не выжил
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Lysenko / Shutterstock / Fotodom

В Якутии 40-летний мужчина с ножом устроил ночью кровавую резню среди пяти человек. Жертвой фигуранта стал 26-летний гость. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, все произошло в ночь на 23 июля в доме в поселке Нижний Куранах. Там задержанный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил потерпевшего ножом в шею. От полученного ранения он не выжил. Относительно остальных четырех гостей следователи устанавливают все обстоятельства. Они также получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Тульской области 28-летний инженер с красным дипломом жестоко расправился с отцом и сожительницей.

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