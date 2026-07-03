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15:33, 3 июля 2026Силовые структуры

Краснодипломник устроил резню в доме отца в российском регионе

В Тульской области инженер с красным дипломом жестоко убил отца и сожительницу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Тульской области 28-летний инженер с красным дипломом жестоко расправился с отцом и сожительницей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, молодой человек набросился с ножом на 49-летнего отца и его 45-летнюю сожительницу в доме в Щекино, после чего скрылся. Мужчину госпитализировали, но спасти не смогли. Полиция разыскивает преступника.

По словам дочери пострадавшего, у отца и брата не было явных конфликтов. С матерью молодой человек не общался уже три года, поддерживал общение только с отцом и сестрой после развода. Молодого человека характеризуют как скрытного и обидчивого.

Ранее сообщалось, что в Мурманске взяли под стражу двух женщин за похищение дочери предпринимателя.

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