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Силовые структуры
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15:20, 3 июля 2026Силовые структуры

Дочь российского предпринимателя похитили и выдвинули ему условия

В Мурманске взяли под стражу двух женщин за похищение дочери предпринимателя
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Мурманске суд взял под стражу двух жительниц за похищение 13-летней дочери предпринимателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 16 июня фигурантки 17 лет и 51 года подкараулили на улице девочку-подростка и затолкали ее в арендованную машину. После этого они с телефона девочки отправили ее отцу сообщение с требованием выкупа в размере 25 миллионов рублей. Похитительницы знали, что мужчина занимается частной медицинской практикой и может располагать такой суммой.

Ребенка в это время привезли в частный дом, где связали и положили в багажник. Родственники потерпевшей обратились в полицию. Когда женщины узнали об этом, то отпустили девочку. Похитительниц задержали.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти начали искать подозреваемого в расправе над 12-летней девочкой.

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