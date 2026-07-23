Появились подробности о еще одном удерживающем россиян рехабе

В Свердловской области суд отправил под домашний арест директора рехаба «Свобода»

В Свердловской области суд отправил под домашний арест директора рехаба «Свобода» в Сысерти Валерия Болдырева. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Меру пресечения избрали до 22 сентября. Мужчина проходит обвиняемым по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 309 («Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний») УК РФ.

Реабилитационный центр работает от федеральной сети наркологических клиник «Свобода». Один из пациентов ранее рассказывал, что вместо помощи над ним издевались. Сотрудники закрывали его в натопленной бане до потери сознания, не давали спать и заставляли часами переписывать бессмысленные тексты.

Это не первый скандал вокруг российских рехабов. В ноябре 2025 года стало известно о пытках в рехабе «Антонов PRO» Максима Антонова.