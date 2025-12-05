Реклама

19:25, 5 декабря 2025Силовые структуры

Суд определился с хозяином пыточного рехаба «Антонов PRO» из Подмосковья

Суд арестовал владельца рехаба в Видном Антонова по делу о пытках людей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал 112

Видновский суд Московской области арестовал до 3 февраля владельца «пыточного» рехаба «Антонов PRO» Максима Антонова, обвиняемого в похищении человека и незаконном лишении свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения избрана по ходатайству следствия. Аналогичная просьба решается в отношении еще трех волонтеров реабилитационного центра в Видном.

На суде Антонов заявил, что в его рехабе все было хорошо, а адвокат называет его надеждой своих подопечных и пропагандистом здорового образа жизни, уточняет Telegram-канал «112». В частном доме под Видным содержались в неволе 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет. Их били, кололи препаратами, морили голодом, связывали скотчем и оставляли на полу.

О пытках стало известно 30 ноября, когда один из постояльцев рехаба пожаловался родственникам. Прибывшие туда силовики задержали Антонова и его сотрудников. Ранее он вел блог, в котором делился тем, что тоже был наркоманом. Его рехаб рекламировали многие российские звезды, среди которых певец Тимати и блогер Михаил Литвин.

