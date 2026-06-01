01:10, 1 июня 2026

Украину обвинили в «кровавом жертвоприношении ребенка» в День защиты детей

Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Геническу. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Киев встречает Международный день защиты детей «кровавым жертвоприношением ребенка. Она назвала это демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизационных ценностных ориентиров.

Ранее стало известно, что ребенок не выжил после атаки ВСУ в Геническе. Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко отметил, что жертвой удара стал ребенок 2020-го года рождения. На тот момент сообщалось о шести раненых гражданах.

До этого украинские войска ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС. В результате атаки были уничтожены шесть автобусов и две «Газели»

