Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в июне

ТАСС: Россиян ждет сокращенная рабочая неделя перед Днем России

Сокращенная рабочая неделя для граждан РФ начнется перед празднованием Дня России. Об этом говорят данные производственного календаря, который изучили журналисты ТАСС.

Как уточняется, перед 12 июня россияне, работающие обычно на пятидневке, будут трудиться на один день меньше. Четырехдневная рабочая неделя продлится с 8 по 11 июня, а в пятницу, 12 июня, граждане отметят День России.

Трудовое законодательства также гласит, что продолжительность работы в предпраздничный день должна быть сокращена на один час. В следующий раз короткая рабочая неделя будет ожидать соотечественников в ноябре.

Ранее Минтруд России опубликовал производственный календарь на 2027 год. Так, например, новогодние праздники у россиян начнутся с 31 декабря 2026 года и продлятся 11 дней до 10 января 2027 года.