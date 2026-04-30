Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 30 апреля 2026

Минтруд показал производственный календарь на 2027 год

Минтруд России опубликовал производственный календарь на 2027 год
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: FOTO Eak / Shutterstock / Fotodom  

Минтруд России подготовил проект постановления по производственному календарю на 2027 год. Об этом сообщает ТАСС.

Новогодние праздники у россиян начнутся с 31 декабря 2026 года и продлятся 11 дней до 10 января 2027 года. Затем граждане будут отдыхать с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта.

Фото: mintrudrf / VK

Майские праздники продлятся 6 дней — с 1 по 3 и с 7 по 10 мая. Помимо того, россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября. Отдельным выходным днем станет 31 декабря 2027 года.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил о том, что майские праздники стоит объединить, перераспределив зимние выходные дни. Он пояснил, что такой порядок с большой вероятностью будет интереснее для россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok