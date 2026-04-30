Минтруд показал производственный календарь на 2027 год

Минтруд России опубликовал производственный календарь на 2027 год

Минтруд России подготовил проект постановления по производственному календарю на 2027 год. Об этом сообщает ТАСС.

Новогодние праздники у россиян начнутся с 31 декабря 2026 года и продлятся 11 дней до 10 января 2027 года. Затем граждане будут отдыхать с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта.

Фото: mintrudrf / VK

Майские праздники продлятся 6 дней — с 1 по 3 и с 7 по 10 мая. Помимо того, россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября. Отдельным выходным днем станет 31 декабря 2027 года.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил о том, что майские праздники стоит объединить, перераспределив зимние выходные дни. Он пояснил, что такой порядок с большой вероятностью будет интереснее для россиян.