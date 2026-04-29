Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
03:56, 29 апреля 2026Россия

В России захотели объединить майские праздники

Екатерина Щербакова
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил о том, что майские праздники стоит объединить, перераспределив зимние выходные дни. Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы выступил за перенос, например, части январских выходных дней на май, чтобы мы могли отдыхать с 1 по 9 мая… Можно пересмотреть подход: отдыхать, например, до 7 января на новогодние праздники и перенести часть дней на май», — добавил Гриб.

Гриб пояснил, что такое перераспределение с большой вероятностью будет интереснее для россиян, так как многие именно в весенний период планируют семейный отдых и различные активности.

В данный же момент жителям страны приходится фактически продлевать майские праздники за счет отгулов или отпусков.

Ранее в Госдуме назвали причину коротких майских праздников в 2026 году.

