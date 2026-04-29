В России захотели объединить майские праздники

В ОП предложили сделать майские праздники непрерывными с 1 по 9 мая

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил о том, что майские праздники стоит объединить, перераспределив зимние выходные дни. Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы выступил за перенос, например, части январских выходных дней на май, чтобы мы могли отдыхать с 1 по 9 мая… Можно пересмотреть подход: отдыхать, например, до 7 января на новогодние праздники и перенести часть дней на май», — добавил Гриб.

Гриб пояснил, что такое перераспределение с большой вероятностью будет интереснее для россиян, так как многие именно в весенний период планируют семейный отдых и различные активности.

В данный же момент жителям страны приходится фактически продлевать майские праздники за счет отгулов или отпусков.

