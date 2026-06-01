Бывший СССР
05:00, 1 июня 2026

Названы главные итоги визита Путина в Астану

Политолог Шибутов: Договоренности по итогам визита Путина в Астану выгодны обеим странам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Договоренности, заключенные по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Астану, будут выгодны обеим странам. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал казахстанский политолог, заместитель директора общественного фонда «Международный институт социологии и политики» Марат Шибутов.

По словам эксперта, Москва и Астана согласовали схему финансирования атомной электростанции (АЭС) «Балхаш» в Казахстане, подрядчиком которой выступает «Росатом».

Кроме того, стороны договорились увеличить на 2,5 миллиона тонн поставки российской нефти в Китай через казахстанскую территорию по трубопроводу «Атасу — Алашанькоу», а также расширить торговлю в национальных валютах. Наконец, еще одним направлением сотрудничества стала цифровизация железнодорожных перевозок.

«Важно, что все эти договоренности работают на улучшение экономик обеих стран», — резюмировал Марат Шибутов.

Ранее политолог Юрий Солозобов рассказал об одном мифе, который разрушил визит Владимира Путина в Астану. По мнению эксперта, он показал, что Россия не находится в стратегическом одиночестве.

