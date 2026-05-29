Визит Путина в Казахстан разрушил один миф о России

Политолог Солозобов: Визит Путина в Казахстан разрушил миф о стратегическом одиночестве РФ

Государственный визит Владимира Путина в Казахстан разрушил культивируемый западными странами миф о стратегическом одиночестве России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог, директор по региональным программам Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов.

По его словам, сближение двух стран — не временный жест, а долгосрочный тренд.

«Понятно, что такая зримая поддержка России крайне важна в современных условиях и очень ценна. Особенно на фоне недавнего визита в Китай, крайне скромного как в протокольном плане, так и в практическом смысле», — сказал Солозобов.

Он добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял российского коллегу с беспрецедентной дипломатической пышностью.

«Казахстан остается для России одним из самых близких соседей и союзников», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что Москва и Астана договорились о строительстве атомной электростанции. Документ подписали глава агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.