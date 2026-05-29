Путину доложили о новых попытках Украины ударить по России

Путин заявил, что ему докладывают о новых попытках Украины ударить по России

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему докладывают о новых попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по территории РФ. Об этом он сказал по итогам визита в Казахстан, передает РИА Новости.

Глава государства заявил, что Киев продолжает попытки нанести удары по российской территории.

«Вы сказали, были удары по Старобельску (в Луганской народной республике. — Прим. «Ленты.ру»). Мне докладывают — и сейчас есть попытки ударов по территории Российской Федерации», — подчеркнул Путин.

Также он прокомментировал заявления европейских политиков о подготовке к войне с Россией.

Кроме того, президент России заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции близится к завершению.