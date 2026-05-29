Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии

Путин: Принадлежность упавшего в Румынии БПЛА невозможно установить без экспертизы

Принадлежность беспилотного летательного аппарата (БПЛА), упавшего на территории Румынии, невозможно установить без проведения экспертизы. Об этом журналистам в Астане заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование инцидента и дать оценку произошедшего в случае, если ей будут переданы обломки упавшего дрона.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. Служба экстренного реагирования Румынии уточнила, что в результате удара БПЛА по жилому дому загорелась квартира на десятом этаже. Румынский МИД обвинил в случившемся Россию.