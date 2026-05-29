19:33, 29 мая 2026Силовые структуры

Россиянин сбросил маленькую племянницу с балкона и объяснил свой поступок

Житель города Родники остался присмотреть за маленькой племянницей и выкинул ее с балкона
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Ивановской области отправили под арест 18-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на малолетнюю племянницу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, 27 мая житель города Родники остался присмотреть за малолетней племянницей. Как он позже объяснил полицейским, ребенок постоянно плакал и тогда он решил сбросить девочку с балкона пятого этажа. Благодаря тому, что свидетели ЧП оперативно вызвали на место скорую помощь, жизнь ребенка удалось спасти. Подозреваемый был задержан и обвинен в попытке расправы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае двое россиян держали дочь в коробке и морили голодом.

