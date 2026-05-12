Двое россиян держали дочь в коробке и морили голодом

Суд в Хабаровском крае вынес приговор по делу об истязании ребенка и расправе над ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Все произошло в Комсомольске-на-Амуре. Двое сожителей устали от ухода за своей маленькой дочерью и соорудили конструкцию из коробки, где систематически закрывали ее. В «клетке» девочка не могла двигаться, сидеть и стоять. С июля по октябрь 2024 года родители содержали ее в антисанитарных условиях, полноценно не кормили и не давали пить. Ребенок был крайне истощен и выжить не смог.
Мужчина и женщина проведут в колонии ближайшие 20 лет.
