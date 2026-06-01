19:35, 1 июня 2026

Известный британский комик назвал самый удивительный факт о России

Британский комик Слосс удивился отсутствию сексуального образования в школах России
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ferdaus Shamim / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Известный британский стендап-комик Дэниел Слосс назвал отсутствие сексуального образования в школах России сильнее всего удивившим его фактом о стране. Об этом он заявил в подкасте юмориста Данилы Поперечного (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), ролик вышел на YouTube.

По словам Слосса, он узнал, что в российских школах нет уроков полового просвещения, когда выступал с концертом в Москве. «В России нет сексуального образования, а я этого не знал, пока не начал об этом говорить. Я такой: "В каком классе у вас начинают рассказывать про секс?" И шесть тысяч человек [в зале] начинают смеяться», — сказал комик.

Юморист заявил, что считает уроки сексуального образования важными для детей, поскольку, по его словам, они в том числе дают представление об устройстве репродуктивных органов у противоположного пола. «Я думаю, что очень-очень важно, чтобы юноши и мальчики узнавали о месячных и яйцеклетках, о родах и обо всем таком», — сказал Слосс.

Ранее Поперечный заявил, что переживает за происходящее в России. По словам комика, уехавшего в США, он не хочет, чтобы на его родине было плохо.

