12:49, 29 апреля 2026Интернет и СМИ

Живущий в США комик-иноагент рассказал о болящем за Россию сердце

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, заявил, что переживает за происходящее в России. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Слишком поздно», доступном на YouTube.

«Я все еще гражданин этой страны. У меня все еще болит сердце за происходящее в ней. У меня все еще там живут близкие люди, родственники, друзья. Я не хочу, чтобы там было плохо», — отметил комик.

Ранее Поперечный заявил, что намерен оформить своему ребенку, когда тот родится, российское гражданство. При этом он уточнил, что его супруга, блогерша Полина Чистякова будет рожать в Соединенных Штатах. О том, что блогерша и юморист станут родителями, сообщалось в начале апреля.

Поперечный и Чистякова рассказали, что переехали в США в январе 2023 года. Они поселились в Лос-Анджелесе, так как в городе живут их друзья.

