17:33, 1 июня 2026Моя страна

Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле

Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Французская семья Сорлин, воспитывающая 10 детей, получила в Кремле госнаграду из рук президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин наградили орденом «Мать-героиня». В 2015 году она вместе с мужем Фабрисом и детьми переехала из Европы в Россию. В 2024 году все члены семьи получили российское гражданство.

«Мне сказали, что это первый раз. Спасибо всем, спасибо президенту! Во Франции такого понятия не существует», — признался в беседе с журналистом URA.RU Фабрис.

Во время вручения госнаград многодетным родителям по случаю Международного дня защиты детей президент России заявил, что нет счастья большего, чем родительство. Путин добавил, что правительство стремится создавать все условия для того, чтобы многодетных семей было как можно больше.

