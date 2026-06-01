Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:25, 1 июня 2026Экономика

Центробанк повысил курсы валют

Центробанк повысил курс евро на 3,61 рубля
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Центральный банк России (ЦБ РФ) повысил официальные курсы валют на вторник, 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Слабее всего выросла стоимость китайского юаня. С пятницы курс валюты скорректировали на девять копеек. Актуальная стоимость составляет 10,58 рубля.

Цена американского доллара с пятницы выросла на 53 копейки. Официальный курс составил 71,55 рубля, отмечают в Центробанке.

Лидером за сегодняшний день стал евро. Стоимость валюты увеличилась на 3,61 рубля. Официальный курс на вторник составил 86,25 рубля.

По словам члена РАСО и экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрея Лободы, прошедший май стал самым успешным месяцем для укрепления рубля по отношению к ведущим мировым валютам. В ближайшие недели динамика рубля будет зависеть от сигналов Банка России и решений Минфина, предположил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран решился на радикальный шаг

    У ярославского «Локомотива» появился новый тренер

    Президент Венгрии обвинил Мадьяра в политической эксплуатации конституции

    Известный журналист переехал в Россию, обрусел и стал чужим на родине

    Онколог назвал признаки опасных родинок

    Зеленский обратился к Минобороны с поручением

    Захарова сделала заявление о недружественном решении Румынии

    Ограбленный в Париже российский блогер объяснил желание скупать сумки

    Центробанк повысил курсы валют

    Предсказано будущее отношений России и Сербии после ухода Вучича с поста президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok