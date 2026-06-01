Москвичам рассказали об одной аномалии в мае

Метеоролог Локощенко: Май в Москве оказался аномально сухим

Минувший май оказался аномально сухим для Москвы. Об этом рассказал заведующий Метеорологической обсерваторией Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаил Локощенко в беседе с ТАСС.

По итогам месяца в столице выпало более чем вдвое меньше осадков, чем обычно. Всего было зафиксировано 30 миллиметров осадков при климатической норме 64 миллиметра.

Локощенко также отметил аномальную жару: среднемесячная температура в Москве в мае составила плюс 15,9 градуса при норме плюс 13,9 градуса. Кроме того, 19, 20, 21 и 22 мая обновили суточные температурные рекорды, которые теперь составляют 30,7; 30,6; 30,7 и 31 градус тепла.

Ранее стало известно, что в эти выходные, 6 и 7 июня, москвичей ожидает новая волна аномального тепла.