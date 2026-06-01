Экономика
19:21, 1 июня 2026Экономика

Москвичам рассказали об одной аномалии в мае

Метеоролог Локощенко: Май в Москве оказался аномально сухим
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кристина Соловьёва

Минувший май оказался аномально сухим для Москвы. Об этом рассказал заведующий Метеорологической обсерваторией Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаил Локощенко в беседе с ТАСС.

По итогам месяца в столице выпало более чем вдвое меньше осадков, чем обычно. Всего было зафиксировано 30 миллиметров осадков при климатической норме 64 миллиметра.

Локощенко также отметил аномальную жару: среднемесячная температура в Москве в мае составила плюс 15,9 градуса при норме плюс 13,9 градуса. Кроме того, 19, 20, 21 и 22 мая обновили суточные температурные рекорды, которые теперь составляют 30,7; 30,6; 30,7 и 31 градус тепла.

Ранее стало известно, что в эти выходные, 6 и 7 июня, москвичей ожидает новая волна аномального тепла.

