Раскрыт новый iPhone

Инсайдер Маджин Ву опубликовал в сети первое видео со складным iPhone

Известный инсайдер под ником Маджин Ву опубликовал в X видео со складным iPhone. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

По словам журналистом, Ву удалось найти и опубликовать первое живое видео с будущим телефоном Apple. Судя по ролику, смартфон получит форм-фактор книжки — две его половинки соединят шарниром. Внутри будет находиться большой гибкий дисплей, снаружи — дополнительный экран.

Сзади аппарат похож на iPhone Air. Он имеет приподнятое над корпусом плато, на котором расположили два модуля камеры. Маджин Ву никак не прокомментировал утечку, но журналисты Notebookcheck предположили, что автор раскрыл аппарат, который пока далек от финальной версии.

Большинству комментаторов X смартфон не понравился. «Это что, Surface Duo?» — удивился пользователь под ником EECS_Kumar, намекнув на провалившийся складной смартфон Microsoft. «Нужно быть полным идиотом, чтобы потратить кучу денег на одну из этих штук», — заметил Miller1xo. «Миллионы долларов потрачены впустую на исследования и разработки для этого произведения», — посетовал PranayXV.

Apple может представить складной iPhone в сентябре.

Ранее авторы издания 9to5Mac заявили, что складной iPhone, несмотря на высокую стоимость, будет уступать обычному флагманскому смартфону Apple. Ради тонкого корпуса он получит небольшой аккумулятор и выйдет без телеобъектива.