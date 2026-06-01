21:40, 1 июня 2026Россия

Путин указал на сознательность действий Киева в преступлении в ЛНР
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин указал на сознательность действий украинских властей в преступлениях в Старобельске и Геническе Луганской народной республики (ЛНР). Его слова приводит РИА Новости.

«Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом», — заявил российский лидер, отметив, что власти Украины сознательно совершали тяжелейшее преступление против детей, подростков, в педагогическом колледже в Старобельске.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. Спасти не удалось 21 студента в возрасте от 18 до 22 лет.

