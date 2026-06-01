20:07, 1 июня 2026

Москвичам назвали время прихода 27-градусного тепла

Синоптик Ильин: 7 июня в Москве потеплеет до плюс 25-27 градусов Цельсия
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 7 июня, повысится до плюс 25-27 градусов Цельсия. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Погода в столице начнет нормализовываться и со вторника, 2 июня. На неделе в дневное время столбики термометров будут подниматься до отметок в плюс 19-24 градусов. В воскресенье потеплеет до плюс 25-27 градусов. В ночные часы температурные значения также будут достаточно высокими — плюс 12–17 градусов. Температура на неделе будет укладываться в рамки климатической нормы.

Что касается следующей недели, то ожидается, что среднесуточные значения температуры превысят климатическую норму на один–два градуса. «Температура воздуха к середине июня поднимется до плюс 21–26 градусов, то есть будет существенно выше 20 градусов. До середины июня сохранится тенденция с достаточно теплыми деньками», — сообщил синоптик.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что к выходным, 6 и 7 июня, температура воздуха будет превышать климатическую норму где-то на 1,5 градуса Цельсия.

