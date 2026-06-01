Обнародованы данные о пострадавших от созданной «Богиней» секты россиянах

ТАСС: В Ленобласти прекратили деятельность секты, в которую вовлекли пенсионеров

В Ленобласти прекращена деятельность секты, созданной 88-летним кандидатом химических наук Валентиной Кузнецовой, называющей себя «Богиней». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, адептами секты стали несколько сотен пожилых граждан. Они отдавали организации пенсии и накопления. Некоторые последователи секты жили в помещениях, расположенных на земельном участке, где находились здание так называемого храма и дом, в котором жила основательница. Они работали у нее в качестве прислуги.

Правоохранители выяснили, что каждый пенсионер был обязан ежемесячно сдавать на общие нужды около семи тысяч рублей. Кроме того, их вынуждали закупать литературу с курсами лекции Кузнецовой — это еще примерно 10-15 тысяч рублей.

Во время обыска резиденции основательницы секты обнаружены более 10 миллионов рублей наличными и большое количество драгоценных изделий.

В отношении Кузнецовой составлен административный протокол. Следователи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела в ее отношении.

Как сообщалось ранее, выяснилось, что дом, который является так называемым храмом секты, увешан скрытыми камерами. Кроме того, были найдены иностранные паспорта, украинские и латышские, и документы по переводам за границу.