Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:54, 1 июня 2026Мир

Трамп заявил об отказе Ливана направлять войска в Израиль

Трамп: Ливан не будет отправлять войска в Израиль
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aziz Taher / Reuters

Ливан не будет отправлять войска в Израиль. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«У меня был очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, и выяснилось, что в Бейрут не будут направляться никакие войска, а любые войска, которые находятся на пути, уже возвращены», — написал он.

Глава Белого дома также уточнил, что через высокопоставленных представителей он провел «очень хороший» разговор с ливанской группировкой «Хезболла». Он отметил, что они согласились на взаимное с Израилем прекращение огня.

Ранее стало известно о разговоре двух лидеров. Как отмечал Sky News Arabia, Трамп и Нетаньяху обсудили военную операцию Израиля в Ливане и отказ Ирана от ведения переговоров с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о кровавом преступлении «украинской хунты»

    Трамп назвал очень скучными переговоры с Ираном

    Археолог выкопал останки д'Артаньяна незаконно

    Врач подсказал простой способ снизить риск смерти

    Рынок смартфонов рекордно рухнет

    Трамп заявил об отказе Ливана направлять войска в Израиль

    Стилист из Турции переехал в Мурманск и рассказал об особенностях работы с россиянами

    Уехавший в США российский комик отказался считать себя несчастным

    Трамп сделал заявление о переговорах с Ираном

    Путин заявил о неотвратимом наказании после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok