Трамп заявил об отказе Ливана направлять войска в Израиль

Ливан не будет отправлять войска в Израиль. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«У меня был очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, и выяснилось, что в Бейрут не будут направляться никакие войска, а любые войска, которые находятся на пути, уже возвращены», — написал он.

Глава Белого дома также уточнил, что через высокопоставленных представителей он провел «очень хороший» разговор с ливанской группировкой «Хезболла». Он отметил, что они согласились на взаимное с Израилем прекращение огня.

Ранее стало известно о разговоре двух лидеров. Как отмечал Sky News Arabia, Трамп и Нетаньяху обсудили военную операцию Израиля в Ливане и отказ Ирана от ведения переговоров с США.