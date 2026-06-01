Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:17, 1 июня 2026Бывший СССР

Раскрыты подробности наступления ВС России в ДНР

RusVesna: ВС России зашли в Рай-Александровку в ДНР
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России прорываясь к Славянску в Донецкой Народной Республике (ДНР), уже зашли в село Рай-Александровка. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его данным, российские военнослужащие ведут активное наступление в сторону Славянска. «Наши бойцы уже фиксируются в центральных районах Рай-Александровки», — говорится в сообщении. Как уточняет RusVesna, сейчас штурмовые группы зачищают позиции противника в жилой застройке.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что освобождение Славянска и Краматорская станут для ВС России самыми сложными задачами на 2026 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о кровавом преступлении «украинской хунты»

    Жители Московской области вышли на народный сход и обратились к губернатору

    На Украине предупредили о возможности массированной атаки ближайшей ночью

    МИД России выразил протест Литве из-за планов по ликвидации советских захоронений

    Раскрыто место запуска атаковавших колледж в Старобельске беспилотников

    Путин высказался о решении Киева придать новое качество украинскому конфликту

    Билеты на первый бой Макгрегора после возвращения в UFC раскупили за 240 секунд

    Пожилой россиянин упал с велосипеда и сломал ногу в попытке скрыться от дрона ВСУ

    Раскрыты подробности наступления ВС России в ДНР

    Трамп назвал очень скучными переговоры с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok