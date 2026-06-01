Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:01, 1 июня 2026Мир

Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор

Sky News: Нетаньяху и Трамп сейчас проводят телефонный разговор
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп сейчас проводят телефонный разговор. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Как отмечает телеканал, предполагаемые темы разговора двух лидеров — военная операции Израиля в Ливане и отказ Ирана от ведения переговоров с США.

Глава Белого дома заявил, что его не уведомили заранее о решении Ирана приостановить переговоры с Вашингтоном. При этом американский лидер добавил, что приостановка диалога не означает эскалации конфликта.

Ранее Иран прекратил переговорный процесс с США из-за обострения ситуации в Ливане. Перемирие в регионе было одним из условий прекращения огня. Кроме того, Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы

    Таксист домогался постоялицы отеля и пытался вломиться в ее номер в Таиланде

    Обнародованы данные о пострадавших от созданной «Богиней» секты россиянах

    Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор

    Известный украинский блогер назвал дурдомом одну идею США

    Жертвенный буйвол сбежал во время религиозного праздника и расправился с мужчиной

    Россияне неожиданно нашли «янтарное перо» птицы старше 40 миллионов лет

    Буданов назвал оружие опаснее «Орешника» для Украины

    Россиянка показала способ вскрыть сейф в гостинице за две секунды и напугала подписчиков

    Трамп высказался о решении Ирана приостановить переговоры с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok