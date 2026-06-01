Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор

Sky News: Нетаньяху и Трамп сейчас проводят телефонный разговор

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп сейчас проводят телефонный разговор. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Как отмечает телеканал, предполагаемые темы разговора двух лидеров — военная операции Израиля в Ливане и отказ Ирана от ведения переговоров с США.

Глава Белого дома заявил, что его не уведомили заранее о решении Ирана приостановить переговоры с Вашингтоном. При этом американский лидер добавил, что приостановка диалога не означает эскалации конфликта.

Ранее Иран прекратил переговорный процесс с США из-за обострения ситуации в Ливане. Перемирие в регионе было одним из условий прекращения огня. Кроме того, Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив.