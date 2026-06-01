Уехавший в США российский комик отказался считать себя несчастным

Комик Данила Поперечный заявил, что ему повезло жить в Лос-Анджелесе

Известный российский стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в США, рассказал о жизни за рубежом. На эту тему он высказался в беседе с британским юмористом Дэниелом Слоссом, ролик вышел на YouTube.

Слосс в беседе с Поперечным заявил, что сочувствует юмористу из-за его текущего положения. Однако российский комик отказался считать себя несчастным.

«Мне достаточно повезло быть в Лос-Анджелесе, жить в прекрасном доме, у меня есть деньги, у меня есть возможность выступать по всему миру со своей комедией», — объяснил Поперечный свою позицию. По словам юмориста, на его концерты за границей приходит много русскоязычных людей.

Ранее стало известно, что Поперечный и его жена, блогерша и модель Полина Чистякова, впервые станут родителями. Комик также добавил, что планирует оформить ребенку российское гражданство. При этом он уточнил, что его супруга планирует рожать в США.