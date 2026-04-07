Уехавший из России в США комик станет отцом

Уехавший в США комик Данила Поперечный впервые станет отцом

Известный стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в США, впервые станет отцом. Об этом в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила его жена, блогерша Полина Чистякова.

Блогерша опубликовала ролик, в котором показывает на камеру положительный тест на беременность. Поперечный же выложил это видео у себя в сторис Instagram и подписал словами «у нас новости». Другие детали пара не раскрыла.

Ранее юморист оценил возможность вернуться в Россию. Поперечный усомнился в том, что он смог бы снова жить на родине, и объяснил это тем, что он бы чувствовал себя небезопасно.

Перед этим комик назвал недостаток жизни в США. Поперечный и Чистякова заявили, что в Америке дорогая, но неэффективная медицина.