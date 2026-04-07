Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:11, 7 апреля 2026

Уехавший из России в США комик станет отцом

Уехавший в США комик Данила Поперечный впервые станет отцом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Данила Поперечный / Youtube

Известный стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в США, впервые станет отцом. Об этом в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила его жена, блогерша Полина Чистякова.

Блогерша опубликовала ролик, в котором показывает на камеру положительный тест на беременность. Поперечный же выложил это видео у себя в сторис Instagram и подписал словами «у нас новости». Другие детали пара не раскрыла.

Ранее юморист оценил возможность вернуться в Россию. Поперечный усомнился в том, что он смог бы снова жить на родине, и объяснил это тем, что он бы чувствовал себя небезопасно.

Перед этим комик назвал недостаток жизни в США. Поперечный и Чистякова заявили, что в Америке дорогая, но неэффективная медицина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok