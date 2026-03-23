Уехавший в США комик оценил возможность вернуться в Россию

Комик Поперечный, уехавший в США, заявил, что не смог бы вернуться в Россию

Стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), уехавший в США, высказался о возможности вернуться в Россию. Ее вероятность комик оценил в выпуске подкаста «Без души», доступном на YouTube.

По словам юмориста, даже если политическая ситуация в стране резко изменится, он не смог бы вернуться в Россию. «Я не уверен, что я, пройдя весь этот путь, поеду обратно туда», — заявил Поперечный.

Юморист добавил, что будет чувствовать себя в России небезопасно.

Ранее Поперечный рассказал, что ему пришлось обратиться в полицию из-за встречи с койотами в США. Он также заявил, что животные пытались на него напасть.

До этого Поперечный пожаловался на дорогую жизнь в Лос-Анджелесе. Он отметил, что в среднем на жизнь в этом городе нужно тратить около 400 тысяч рублей в месяц.