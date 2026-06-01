Девушка рассорилась с мужем и свекровью после появления одного гостя на семейном празднике

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA_nobo7 пожаловалась на семью своего мужа и на него самого после семейного праздника, на котором присутствовавшие узнали пол будущего ребенка пары. Причиной стала одна приглашенная на торжество девушка.

«Мы с мужем встречались три года в старшей школе, но потом расстались. Одной из главных проблем в тот период была дочь друзей его родителей, постоянно вмешивавшаяся в наши отношения. После нашего расставания мой муж встречался с нами обеими одновременно около года. Она знала обо мне, а я о ней — нет, хотя физической измены и не было», — написала автор.

Когда это выяснилось, девушка разорвала всякую связь с бывшим парнем, однако спустя несколько лет судьба вновь свела их вместе: они поженились, а сейчас готовятся стать родителями. На посвященную этому вечеринку внезапно заявилась и та подруга из прошлого. Свекровь объяснила, что та через своих родителей просто напросилась на мероприятия, хотя ее лично никто не приглашал.

«После вечеринки младшая сестра моего мужа рассказала мне правду: ту девушку лично пригласили, а несколько членов семьи, утверждавшие обратное, просто лгали мне. Это реанимировала мое давнее ощущение, что его семья всегда предпочитала ее и хотела, чтобы она была с ним, а не я. Ситуацию усугубило то, что после этого между мной и моим мужем случилась сильная ссора», — пожаловалась девушка.

Когда она передала супругу слова его же сестры, он обвинил во лжи сестру, пытаясь тем самым выгородить свою мать. Автор предположила, что чувства родственников и их репутация значит для ее мужа куда больше, чем ее болезненное отношение к ситуации.

Ранее мать изменника пригласила на его свадьбу бывшую девушку в откровенном виде. Она отправила ей облегающее корсетное платье красного цвета, оформленное глубоким декольте.