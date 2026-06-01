Банки начали сильно урезать запрашиваемые суммы по ипотеке

IZ.RU: Российские банки одобряют сумму ипотеки на треть меньше запрашиваемой клиентами

Банки начали сильно урезать суммы ипотечных кредитов в сравнении с запросами клиентов. В IV квартале 2025 года разница между желаемым и одобренным займом достигла трети — вместо 6,1 миллиона рублей, которые россияне просили у кредитных организаций, им готовы были предоставить только 4,1 миллиона рублей, сообщают «Известия» (IZ.RU) со ссылкой на данные Центробанка.

При этом в III квартале разрыв составлял только 21 процент. Это говорит об ужесточении банками подхода к оценке заемщиков, а также о большей осторожности при согласовании больших сумм.

Одобрений по ипотеке также стало меньше. Согласно информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в IV квартале прошлого года только по 30-37 процентам обращений был вынесен положительный вердикт. За год до этого показатель был на уровне 43-51 процент.

Такая динамика становится серьезным препятствием для покупателей жилья, предупреждают аналитики. Им приходится искать средства самостоятельно, поскольку у застройщиков редко бывают скидки, способные компенсировать такую разницу.

Предварительное решение по сумме ипотечного кредита банк выносит еще до проверки документов, анализа доходов клиента и оценки покупаемой недвижимости. После этих процедур сумма может быть изменена.

