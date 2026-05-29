Раскрыт размер комфортного платежа по ипотеке

«Гранель»: Россияне хотели бы платить по ипотеке до 30 тыс. рублей в месяц

Большинство россиян считают комфортным платежом по ипотеке сумму не более 30 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании ГК «Гранель», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

За платеж до 30 тысяч рублей проголосовали 37 процентов из 1,2 тысячи опрошенных жителей крупных российских городов. Еще 25 процентов назвали комфортной сумму 30-50 тысяч рублей, а 20 процентов — 70-100 тысяч рублей. 14 процентов готовы платить 50-70 тысяч рублей и только 4 процента — 100-150 тысяч рублей.

Отмечается, что заемщики 18-28 лет чаще рассчитывают на платеж до 30 тысяч рублей, в то время как старшее поколение 29-38 лет готово платить больше. Однако даже среди второй возрастной группы мало тех, кто может позволить себе сумму выше 100 тысяч рублей. Платеж 70-100 тысяч рублей чаще готовы рассмотреть жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее вице-президент по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова заявила, что через три года россиянам станет легче выплачивать ипотеку из-за роста зарплат.