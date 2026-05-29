21:35, 29 мая 2026

В Иране раскрыли детали проекта соглашения с США

Fars: Трамп в своем заявлении исказил ряд положений проекта соглашения между США и Ираном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении о переговорах с Тегераном исказил ряд положений проекта соглашения между США и Ираном. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

«Осведомленные источники, отвергая новые заявления Дональда Трампа о возможном соглашении с Ираном, охарактеризовали его слова как "смесь правды и лжи" и попытку создать иллюзию фиктивной победы», — говорится в публикации.

В частности, источники агентства опровергают утверждения президента США о том, что в рамках достигнутых договоренностей Иран обязуется отказаться от взимания платы за проход судов через Ормузский пролив, а также демонтировать свои ядерные объекты и утилизировать имеющиеся ядерные материалы. Кроме того, по данным Fars, по условиям соглашения США обязуются немедленно выплатить Тегерану 12 миллиардов долларов из замороженных активов за рубежом.

Ранее Трамп сообщил, что отправился в Ситуационную комнату для принятия финального решения по Ирану. Глава Белого дома добавил, что Иран должен отказаться от создания ядерного оружия.

