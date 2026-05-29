Трамп анонсировал финальное решение по Ирану

Президент США Дональд Трамп отправился в Ситуационную комнату для принятия финального решения по Ирану. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Сейчас я отправляюсь на заседание в Ситуационную комнату для принятия окончательного решения. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!» — говорится в публикации.

Глава Белого дома добавил, что Иран должен согласиться не иметь ядерное оружие или бомбу. Кроме того, Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для свободного судоходства, а оставшиеся водные мины должны быть обезврежены.

Трамп добавил, что морская блокада Ирана будет снята, а иранский обогащенный уран будет извлечен Соединенными Штатами в тесном сотрудничестве с Исламской Республикой и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и уничтожен.

Ранее сообщалось, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия на 60 дней. По данным Axios, теперь документ ожидает одобрения президента США Дональда Трампа. Иранское агентство Tasnim опровергло эту информацию, отметив, что текст меморандума до сих пор не был согласован и утвержден.