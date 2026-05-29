Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:07, 29 мая 2026Наука и техника

В России не увидели причин для сотрудничества с США в освоении Луны

Эксперт Родин: Не видно причин для сотрудничества России с США в освоении Луны
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Не видно причин для сотрудничества России с США в освоении Луны, заявил профессор физтехшколы аэрокосмических технологий Московского физико-технического института (МФТИ) Александр Родин. Его слова передает ТАСС.

«Несмотря на текущую политическую ситуацию, более надежным партнером здесь выглядит Европа в лице не ЕС (Европейского союза — прим. "Ленты.ру"), а Европейского космического агентства, также постепенно налаживаются связи с Индией и Китаем», — считает эксперт.

По его мнению, у России имеются уникальные технологии, которых нет у других, например, прототип ядерного космического буксира.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В апреле генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на заседании в Совете Федерации заявил, что аванпроект комплекса на основе ядерной энергетической установки «Нуклон» космического буксира «Зевс» завершен.

В октябре 2020-го РИА Новости со ссылкой на материалы «Роскосмоса» на портале госзакупок сообщило, что госкорпорация в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон» за 4,2 миллиарда рублей намерена разработать аванпроект по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии

    Возлюбленная Дурова раскрыла желаемые роскошные подарки

    33-летний мужчина домогался девочки-подростка на пляже в Европе

    В США обрадовались получению Украиной «лучшего истребителя» против России

    Москвичам рассказали о погоде в начале лета

    Заблудившуюся в лесу россиянку спасли с помощью дрона

    Путин призвал к одному действию в рамках СВО

    Тревел-блогерша описала жизнь на заповедном острове в России фразой «70 человек и волки»

    Дробыш сделал предостережение SHAMAN из-за клипа с «поющими иноагентами»

    Путин обвинил Запад в поставках Украине дронов для ударов по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok