Путин призвал к одному действию в рамках СВО

Путин заявил, что России нужно укрепить систему ПВО

Россия должна укреплять систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше», — сказал глава государства.

Президент также сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются в зоне проведения специальной военной операции по всем направлениям.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. При этом он подчеркнул, что для страны важно повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил.