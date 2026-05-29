Путин призвал к одному действию в рамках СВО

Россия
19:58, 29 мая 2026Россия

Путин заявил, что России нужно укрепить систему ПВО
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия должна укреплять систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше», — сказал глава государства.

Президент также сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются в зоне проведения специальной военной операции по всем направлениям.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. При этом он подчеркнул, что для страны важно повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил.

