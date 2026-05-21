Путин высказался о гонке вооружений

Путин заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений

Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко провели совместную тренировку ядерных сил. В заключительном слове Путин заявил, что для России важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил.

«При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», — сказал президент.

Учения Вооруженных сил России по применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии стартовали 19 мая. До этого аналогичные мероприятия начались в Белоруссии. В Минобороны республики заявили, что учения проводятся в рамках Союзного государства.