Российского полицейского заподозрили в расправе и крышевании проституции

Главного полицейского-наркоборца из Нижнего Тагила задержали по делу об убийстве

В Нижнем Тагиле задержали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Артура Белых. Об этом в четверг, 21 мая, стало известно E1.

Предварительно, подполковника заподозрили в ряде тяжких преступлений — расправе, организации преступленного сообщества и крышевании проституции. По словам источников, это может быть связано с бандитами из группировки «Фортуна». Последних задержали накануне — кто-то из них мог дать показания против Белых.

Полицейский был в отделе на хорошем счету. Он показывал высокую раскрываемость по делам о наркотиках.

