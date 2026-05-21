Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:51, 21 мая 2026Силовые структуры

Российского полицейского заподозрили в расправе и крышевании проституции

Главного полицейского-наркоборца из Нижнего Тагила задержали по делу об убийстве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле задержали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Артура Белых. Об этом в четверг, 21 мая, стало известно E1.

Предварительно, подполковника заподозрили в ряде тяжких преступлений — расправе, организации преступленного сообщества и крышевании проституции. По словам источников, это может быть связано с бандитами из группировки «Фортуна». Последних задержали накануне — кто-то из них мог дать показания против Белых.

Полицейский был в отделе на хорошем счету. Он показывал высокую раскрываемость по делам о наркотиках.

Ранее в Москве задержали адвоката, который обещал спасти свою подзащитную от уголовного преследования, по делу о мошенничестве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Плющенко высказался о переходе под флаг Азербайджана

    В Минэнерго не заметили проблем с доступностью бензина в регионах

    Рассела Кроу сняли на теннисном корте после похудения на 26 килограммов

    Популярную российскую блогершу заблокировали в TikTok

    «Радиостанция Судного дня» передала два сообщения с восемью словами

    Тело туриста в одних трусах увидели насаженным на железную балку в Таиланде

    Российский байкер на ходу пнул полицейского

    Названы способы продлить жизнь смартфона

    В Москве соседи объединились и захватили парковку во дворе

    Внешность российской невесты взорвала соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok