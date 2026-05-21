В Кремле прокомментировали выдвинутые США обвинения против Кастро

Песков: РФ не одобряет методы США, применяемые в отношении глав государств

Россия не одобряет методы, которые США используют в отношении руководителей государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя выдвинутые Вашингтоном обвинения против бывшего главы Кубы Рауля Кастро, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что ни в коем случае нельзя к бывшим или действующим руководителям государств применять такие методы, граничащие с насилием», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков подчеркнул, что Россия наблюдает подобную практику не в первый раз и категорически не одобряет такого подхода. Москва настаивает на недопустимости силового давления на лидеров стран независимо от их статуса.

Ранее после предъявления обвинений против одного из лидеров Кубинской революции Рауля Кастро стало известно, что президент США Дональд Трамп рассчитывает применить на Кубе венесуэльскую стратегию.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, Трамп указал на Венесуэлу, как на образец применения силы, после того, как американские военные вторглись в страну и арестовали ее лидера Николаса Мадуро по обвинению в торговле наркотиками. При этом преемница Мадуро Дельси Родригес выполнила требования США, и глава Белого дома намекнул, что подобный сценарий может быть повторен на Кубе.

По данным газеты, американские чиновники разыскивают приближенных к кубинскому правительству людей в надежде заключить сделку, которая поможет сместить правительство Кастро. Представители администрации Трампа называют поиски «кубинской Дельси», высоко оценивая тесное сотрудничество временного лидера Венесуэлы.