Российский байкер на ходу пнул полицейского

На Урале арестовали байкера, пнувшего сотрудника ДПС на мотоцикле

Суд в Екатеринбурге отправил под стражу байкера, который на ходу пнул мотоцикл с полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, все произошло в ночь на 20 мая. Байкер двигался по улице Маршала Жукова и пнул полицейского из мотопатруля ДПС, который ехал рядом с ним на мотоцикле. В результате силовик упал и получил травмы.

Мужчину обвинили по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он пробудет в СИЗО до 19 июля.

