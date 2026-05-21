Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:06, 21 мая 2026Силовые структуры

Российский байкер на ходу пнул полицейского

На Урале арестовали байкера, пнувшего сотрудника ДПС на мотоцикле
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Суд в Екатеринбурге отправил под стражу байкера, который на ходу пнул мотоцикл с полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, все произошло в ночь на 20 мая. Байкер двигался по улице Маршала Жукова и пнул полицейского из мотопатруля ДПС, который ехал рядом с ним на мотоцикле. В результате силовик упал и получил травмы.

Мужчину обвинили по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он пробудет в СИЗО до 19 июля.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Артура Белых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Плющенко высказался о переходе под флаг Азербайджана

    Венгрия сократила срок полномочий главы правительства

    Назван продукт для замедления старения яичников

    В Минэнерго не заметили проблем с доступностью бензина в регионах

    Рассела Кроу сняли на теннисном корте после похудения на 26 килограммов

    Популярную российскую блогершу заблокировали в TikTok

    «Радиостанция Судного дня» передала два сообщения с восемью словами

    Тело туриста в одних трусах увидели насаженным на железную балку в Таиланде

    Российский байкер на ходу пнул полицейского

    Названы способы продлить жизнь смартфона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok