Трамп прокомментировал намерение Ирана взимать плату за проход судов в Ормузском проливе

Трамп выступил против плана Ирана взимать плату за проход в Ормузском проливе

Американская администрация не поддерживает взимание платы с судов в Ормузском проливе. Об этом журналистам в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп. Трансляцию ведет телеканал CNBC.

«Мы хотим, чтобы он был открыт. Это международный водный путь» — отметил Трамп, комментируя возможные сборы со стороны Тегерана. Американский лидер подчеркнул, что судоходство в проливе не должно облагаться пошлинами.

Трамп также заявил, что США контролируют все суда следующие в Иран и из него. По его утверждению, из-за этого Тегеран теряет до 500 миллионов долларов ежедневно.

Ранее бывший помощник действующего американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент загнал себя в ловушку в ходе развязанной войны с Ираном. Он добавил, что у Трампа есть два варианта действий: либо он возобновляет масштабные военные действия против Тегерана, либо пытается силой разблокировать Ормузский пролив при помощи арабских стран, сохраняя при этом блокаду морских портов.

После провала американо-иранских мирных переговоров в пакистанском Исламабаде Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.

