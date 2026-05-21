20:48, 21 мая 2026Силовые структуры

Глава СК заинтересовался скрывшей 168 рублей дохода россиянкой

Бастрыкин затребовал доклад о жительнице Воронежа, скрывшей 168 рублей дохода
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием дела в отношении жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии дохода в размере 168 рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно, женщина, как малоимущая, заключила социальный контракт, чтобы открыть в городе кабинет по наращиванию ресниц. В июне 2025 года ее контракт закончился, а спустя полгода в отношении нее возбудили дело по части 3 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ.

Как уточняет РИА Новости, жительница Воронежа якобы скрывала доход в размере 168 рублей в течение трех месяцев. Бастрыкин затребовал доклад по расследованию этого дела у руководителя управления СК России по Воронежской области.

