Глава СК заинтересовался скрывшей 168 рублей дохода россиянкой

Бастрыкин затребовал доклад о жительнице Воронежа, скрывшей 168 рублей дохода

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием дела в отношении жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии дохода в размере 168 рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно, женщина, как малоимущая, заключила социальный контракт, чтобы открыть в городе кабинет по наращиванию ресниц. В июне 2025 года ее контракт закончился, а спустя полгода в отношении нее возбудили дело по части 3 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ.

Как уточняет РИА Новости, жительница Воронежа якобы скрывала доход в размере 168 рублей в течение трех месяцев. Бастрыкин затребовал доклад по расследованию этого дела у руководителя управления СК России по Воронежской области.

Ранее следователи раскрыли покушение на убийство, совершенное при помощи гранат в одном из университетов Москвы.