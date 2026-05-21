Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:34, 21 мая 2026Мир

Европе посоветовали признать правду о своем положении

Вице-премьер Чехии Гавличек: Европе пора признать, что она уже не центр мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европе пора отбросить высокомерие и признать, что она перестала быть центром мира. Об этом заявил вице-премьер Чехии Карел Гавличек, передает РИА Новости.

По его мнению, Европа теряет энергетическую, сырьевую и промышленную самодостаточность во имя «зеленых» ценностей. Сейчас региону нужно сосредоточиться на образовании, удержании молодежи и предпринимателей, а также инвестициях в науку. Европе следует меньше прислушиваться к политологам и идеологам, и больше — к экономистам. «Нужно сосредоточиться на экономике, ориентированной на результат», — выразил он уверенность.

Ранее сообщалось, что в I квартале 2026 года Германия столкнулась с падением занятости на 486 тысяч человек, или на 1,1 процента, если сравнивать с IV кварталом 2025 года. Количество занятых достигло 45,6 миллиона человек. Данный спад продолжил негативную тенденцию, которая наблюдается с лета 2025 года. Особенно сильно от сокращения рабочих мест пострадали производственный сектор (снижение на 2,1 процента) и строительная отрасль (снижение на 1,1 процента). Эти потери были компенсированы лишь незначительным ростом в секторе услуг, где занятость увеличилась на 45 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ «поставило» России задачу взять Сумы или Харьков

    В Германии обвинили Мерца в желании уничтожить страну после его слов об Украине

    Названа целевая аудитория апартаментов

    Власти одной страны решили вернуть в загранпаспорта уникальную пометку

    Европе посоветовали признать правду о своем положении

    Связанный с Зеленским бизнесмен подал на него в суд

    На Украине запаниковали от идеи Мерца по членству в ЕС

    В Еврокомиссии сделали прогноз о конфликте на Украине

    Расхождение в показаниях термометров дома и у синоптиков объяснили

    Правящая партия Индии уступила «партии тараканов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok