Европе посоветовали признать правду о своем положении

Вице-премьер Чехии Гавличек: Европе пора признать, что она уже не центр мира

Европе пора отбросить высокомерие и признать, что она перестала быть центром мира. Об этом заявил вице-премьер Чехии Карел Гавличек, передает РИА Новости.

По его мнению, Европа теряет энергетическую, сырьевую и промышленную самодостаточность во имя «зеленых» ценностей. Сейчас региону нужно сосредоточиться на образовании, удержании молодежи и предпринимателей, а также инвестициях в науку. Европе следует меньше прислушиваться к политологам и идеологам, и больше — к экономистам. «Нужно сосредоточиться на экономике, ориентированной на результат», — выразил он уверенность.

Ранее сообщалось, что в I квартале 2026 года Германия столкнулась с падением занятости на 486 тысяч человек, или на 1,1 процента, если сравнивать с IV кварталом 2025 года. Количество занятых достигло 45,6 миллиона человек. Данный спад продолжил негативную тенденцию, которая наблюдается с лета 2025 года. Особенно сильно от сокращения рабочих мест пострадали производственный сектор (снижение на 2,1 процента) и строительная отрасль (снижение на 1,1 процента). Эти потери были компенсированы лишь незначительным ростом в секторе услуг, где занятость увеличилась на 45 тысяч человек.