Власти одной страны решили вернуть в загранпаспорта уникальную пометку

22:46, 21 мая 2026

Власти Бангладеш решили вернуть в загранпаспорта пометку Exclude Israel
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти Бангладеш решили вернуть в загранпаспорта уникальную пометку — Exclude Israel («За исключением Израиля»). Об этом сообщает издание The Daily Star.

Данная пометка объявляет о недействительности документа при въезде в Израиль, в остальных странах паспорт действует без ограничений. Формально пометка не имеет юридического значения на международном уровне и носит чисто символический характер, потому что каждая страна вправе сама решать, какие документы признавать, а какие нет.

Именно по этой причине еще в 2020 году пометка была отменена. Однако в данный момент, по информации издания, Министерство иностранных дел Бангладеш утвердило возвращение данной надписи, в том числе в качестве жеста открытой неприязни к Израилю.

Ранее посол России в Бангладеш Александр Хозин рассказал о растущем интересе жителей этой азиатской страны к работе в российских регионах.

